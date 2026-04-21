RNP realiza la activación oficial del proyecto Identifícate Crece con Derechos

Tegucigalpa – El Registro Nacional de las Personas (RNP), en cumplimiento de su mandato y de lo establecido en el artículo 89 de la Ley del RNP, impulsa una acción histórica orientada a fortalecer la protección y el registro de la niñez y adolescencia en el país.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Identifícate Crece con Derechos, financiado por el Banco Mundial y con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este marco, el proyecto Identifícate Crece con Derechos tiene como meta registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional, a través de un proceso coordinado con la Secretaría de Educación, garantizando orden, seguridad y acompañamiento en cada una de sus etapas.

Como resultado de este proceso, obtendrán el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA), que fortalece su registro, brinda mayor seguridad en trámites escolares, contribuye a mejorar los controles migratorios, ayuda a prevenir riesgos como la trata de personas y refuerza el reconocimiento de la patria potestad de madres, padres y tutores. Esto les permitirá acceder a mayores oportunidades para estudiar, recibir atención en salud y construir su futuro, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos.

Este día RNP realizó la activación oficial del proyecto en las instalaciones del Hotel Plaza Juan Carlos, Salón Célebre, marcando un paso clave en la implementación de esta iniciativa.

Durante el evento, se informó a la población hondureña sobre la puesta en marcha del proceso de enrolamiento a nivel nacional, el cual se encuentra en su fase final de preparación y dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un despliegue progresivo que abarcará todo el territorio nacional.

Asimismo, se presentó de manera clara y práctica el proceso que deberán seguir los padres, madres o tutores, iniciando con la descarga de la App RNP Móvil, desde donde podrán realizar la confirmación de datos de sus hijos de forma ágil y sencilla.

De igual manera, se explicó paso a paso cómo completar este proceso previo al enrolamiento de niñas, niños y adolescentes, que posteriormente se desarrollará en los centros educativos del país, con el acompañamiento del personal del proyecto y la Secretaría de Educación.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) invitó a la población en general, medios de comunicación y actores clave a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales, donde se estarán compartiendo de manera oficial y oportuna los avances, fechas, lugares y detalles del proceso a nivel nacional. JS