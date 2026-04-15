RNP iniciará con enrolamiento de 1.5 millones de menores en Honduras

Tegucigalpa – El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé, anunció que alrededor de un millón y medio de menores, serán enrolados en los próximos meses para poder otorgarles un documento de identificación.

En ese orden, en las siguientes semanas se desplazarán más de mil 500 enroladores con el propósito de tener el censo completo antes del mes de noviembre, detalló.

Los menores serán enrolados con biometría facial y dactilar, lo que permitirá construir un banco de datos más robusto y completo.

Serán enrolados menores desde los seis hasta los 17 años, detalló al tiempo que dijo que con este proyecto se busca la prevención de muchos delitos.

A los adultos se les dota del Documento de Identificación Nacional (DNI), mientras que a los menores se les otorgará un DINA, es decir un documento de Identificación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ya se cuentan con los fondos necesarios para este proyecto, refirió el funcionario.

A renglón seguido, anunció que todo está listo para iniciar con este proyecto que brindará mayor seguridad nacional.

El DINA será un documento oficial que podrá ser utilizado por los padres para trámites como viajar, acotó Brevé. (RO)