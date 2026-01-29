RNP informa inicio de auditoría forense de todos los accesos a datos personales

Tegucigalpa – El Registro Nacional de las Personas (RNP), comunicó este jueves que ha iniciado auditoría forense integral en todos los accesos tras la denuncia de la integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, de divulgación de datos de su hija.

Informó que esta auditoría abarca a las instituciones que interoperan con el RNP, y la intención es identificar responsabilidades.

Señaló que una vez que se concluya la investigación, los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades legales y promuevan acciones contra los encargados del uso indebido o irresponsable de la información.

Sostuvo que es una institución de seguridad nacional y protección de los datos personales de los hondureños.

El RNP reafirmó su compromiso con la transparencia, legalidad y protección de los datos personales.

(LEER): “Son unos inhumanos, depravados y enfermos”: Cossette acusa a difamadores de husmear datos de su hija

Más temprano, la consejera Cossette López denunció la intromisión y divulgación de datos personales de su hija en las redes sociales.

López indicó que el sistema del RNP es auditable y trazable, en la que se puede verificar el usuario individual.

Criticó que utilizaros datos de dos niñas para corroborar y publicar si comparten el mismo padre, con la intención de hacer daño.

“Son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia”, amenazó la consejera del CNE. AG