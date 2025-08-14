RNP advierte a medios de comunicación que deben denunciar ante el MP, delitos investigados  

Tegucigalpa – Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) emitieron un comunicado este jueves aseverando que los medios de comunicación están en la obligación de denunciar delitos formalmente ante el Ministerio Público, una facultad que corresponde precisamente al MP.

En el comunicado, el RNP hace saber que tienen conocimiento de la investigación realizada por el medio ICN Digital sobre una red de tramitadores que opera en las afueras del RNP que trafica con Documentos de Identificación Nacional (DNI) falsos, las que califica de “supuestos casos de emisión irregular del DNI”.

“Si algún medio de comunicación tiene conocimiento de la comisión de delitos, la responsabilidad de informar no exime la obligación de denunciarlos formalmente ante el Ministerio Público, para que se realicen las investigaciones correspondientes”, reza el comunicado.

EI RNP comunica además que ya remitió denuncias ante las autoridades competentes “cuando se detectan intentos de falsificación y suplantación de identidad”, más no menciona si hay denuncias sobre este caso investigado por el medio de comunicación.

Al defender la información contenida en la base de datos del RNP, la institución confirma que en el caso presentado en la publicación constituye una burda falsificación, ajena a los procedimientos oficiales del RNP y sin validez legal alguna.

(Leer) Director de Protección al Consumidor se va contra la prensa, amenaza con denuncias ante MP

En Honduras, el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar procesos penales contra individuos que presuntamente han cometido delitos. VC