Rixi visita La Esperanza, Intibucá y afirma que continuará con la refundación de Honduras

Tegucigalpa – La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró durante su visita a La Esperanza, Intibucá, que al llegar al poder continuará con la refundación de Honduras.

«El compromiso que asumió Xiomara Castro, ese compromiso de cambio va a continuar con Rixi Moncada”, dijo la presidenciable a los seguidores de Libre.

Agregó que junto a ustedes continuaremos con el cambio y con la refundación de la patria.

Expresó a los intibucanos que admira su gastronomía donde el cultivo de la papa, el aguacate y las fresas, se compromete a seguir la refundación del país.

Reiteró que continuará con el cambio que empezó la presidenta Castro. IR