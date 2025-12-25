Rixi tilda de «imposición extranjera» proclamación de Asfura en Honduras

Tegucigalpa.- La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «asesinó nuestra incipiente democracia» al proclamar presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, una decisión que calificó como «fraude y una imposición extranjera».

«En Honduras, el CNE atendiendo las instrucciones del imperio asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria», subrayó Moncada en un mensaje en la red social X.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada, quien obtuvo el 19,19 % de los sufragios, según la declaración del CNE, enfatizó que el mundo «debe saber» que el mandatario electo en Honduras «es de los empresarios que pidieron la intervención» de Trump, quien tres días antes de las elecciones había expresado su apoyo a Asfura y le pidió a los hondureños que votarán por él. EFE/ir