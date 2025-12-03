Rixi se mantiene en un distante tercer lugar, pero rechaza reconocer resultados pese a amplia diferencia

Tegucigalpa- En el tercer día del escrutinio oficial, la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada Godoy, no logró despegar del tercer lugar, obteniendo apenas 19.02% de los votos, equivalentes a 479,650 sufragios.

Su posición continúa muy por debajo de los dos primeros lugares, ocupados por los candidatos del Partido Liberal Salvador Nasralla y el Partido Nacional, Nasry Asfura, quienes sostienen una de las contiendas más cerradas de las últimas décadas.

A pesar de estos resultados, Moncada ha reiterado públicamente que se ha gestado un «golpe electoral» en su contra y ha asegurado que no aceptará los resultados oficiales ni reconocerá a ninguno de los candidatos que resulte electo presidente.

Libre marca distancia frente a la postura de su candidata

Mientras la candidata oficialista mantiene su rechazo frontal al proceso, diversas figuras del gobierno y del Partido Libre ya han comenzado a reconocer la derrota, marcando un contraste con la posición asumida por Moncada. Algunos funcionarios han señalado que respetarán el escrutinio oficial y han llamado a la calma, e incluso han destacado autocriticas.

En un escenario donde el liberal Salvador Nasralla y el nacionalista Nasry Asfura continúan disputando voto a voto la Presidencia, la candidatura de Libre queda relegada a un tercer lugar sin posibilidades de remontar, según apuntan los datos divulgados hasta este miércoles.

El país permanece atento al avance del escrutinio y a la evolución política dentro del oficialismo, mientras se definen los últimos tramos de una elección histórica por su estrecho margen entre los dos principales contendientes.LB