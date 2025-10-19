Rixi recorre Danlí para seguir promoviendo el proyecto de refundación

Danlí – La presidenciable del Partido libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, recorrió y visitó este sábado el municipio de Danlí, en el oriente de Honduras, para continuar con su campaña política de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

Reiteró su discurso que ella continuará con el proyecto de refundación del país que comenzó la presidenta Xiomara Castro, calificando su gobierno como una buena administración.

Moncada remarcó que la llama de la resistencia y de la revolución está encendida en su corazón, y que no será apagado con «portadas» ni encuestas.

También señaló que en su plan quiere beneficiar a los productores con reducción de intereses para que el dinero y la riqueza llegue al pueblo, se distribuya con justicia y nadie se encuentre en la central de riesgos.

«Necesitamos romper la caja de Pandora del sistema económico que solo sirve a diez familias. Abrámosla para que nadie quede atrapado en la central de Riesgo», subrayó. PD