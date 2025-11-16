Rixi promete en Catacamas vencer “por goleada” a Nasralla y Asfura el 30 de noviembre

Catacamas – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este sábado el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, para continuar con su campaña electoral.

Durante su visita, siguió con la narrativa del oficialismo que los supuestos audios de la consejera Cossette López con el diputado Tomás Zambrano eran para favorecer a su contrincante liberal, Salvador Nasralla.

“Los 26 audios de Cossette López delatan el plan macabro de la oligarquía de Honduras que está representada por Nasralla Salum y Asfura Zablah”, dijo la candidata presidencial.

Moncada prometió que derrotará “por goleada” a los presidenciables del Partido Nacional y Partido Liberal en las elecciones generales.

Señaló que el 30 de noviembre se define si regresa la “narcodictadura” que impuso un modelo económico de fideicomisos o continúa la refundación de la patria que inició la presidenta Xiomara Castro.

Afirmó que se alzará la revolución de Libre, el sentimiento popular con un partido político que nació en la lucha. AG