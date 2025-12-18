Rixi no acepta resultados de urnas, advierte que Libre sigue en lucha y pide “anular las peores elecciones de la historia”

Tegucigalpa – “Hoy 17 días después de las elecciones les decimos que estamos en pie de lucha y que no descansaremos en nuestro pedido para que anulen las elecciones más tramposas de la historia de Honduras”, expresó la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada.

– Insistió en no reconocer los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre y pidió a la militancia a acompañar a Aldana en su vigilia en Infop.

Así se expresó la candidata que resultó en tercer lugar de las elecciones generales con apenas un poco más de 600 mil votos (19 %), durante un mitin político esta tarde en casa presidencial hasta donde llegaron decenas de simpatizantes de Libre.

Dijo que Libre no acepta los resultados porque “son tramposos, por eso nuestro pedido es para que se anulen estas elecciones”.

Acentuó que “son las elecciones que patrocinó el crimen organizado, que dirigió el narcotráfico, las del plan macabro de los 26 audios y aquí parece que no ha pasado nada”.

Rixi volvió a culpar al presidente de EEUU, Donald Trump por la escandalosa derrota de Libre en las urnas.

Se ufanó preguntando: “desde cuando la resistencia se ha rajado. Nos enfrentamos al gran imperio, que le intenta dictar las reglas al pueblo hondureño. Le dijo al pueblo hondureña la principal contendora es Rixi Moncada y es comunista”.

Señaló que el domingo 30 los que dictaron la orden desde el norte con sus aliados en Honduras “dieron un brutal golpe electoral porque quieren hacer desaparecer al Mel y al melismo”.

Volvió a culpar “de la trampa y la coacción” al presidente de EEUU, Donald Trump, por los resultados obtenidos por Libre en las urnas el pasado 30 de noviembre.

Reiteró que la lucha de Libre desde el 28 de junio de 2009 es contra la clase dominante del país que se opone a los cambios y a elecciones democráticas. JS