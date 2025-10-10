Rixi Moncada se reúne con arzobispo Vicente Nácher para compartir su propuesta de justicia económica

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, informó este jueves que se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Vicente Nácher.

Este día a partir de las 8:00 am, en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, he sostenido una importante reunión con Monseñor José Vicente Nácher Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Obispo Walter Guillén, Obispo Jenry Ruiz, Rev. P. Emigdio Duarte Figueroa,… pic.twitter.com/e98Nw0yPzf — Rixi Moncada (@riximga) October 9, 2025

Asimismo, señaló que en el encuentro participaron los obispos Walter Guillén, Jenry Ruíz, Emigdio Duarte Figueroa, Héctor David García y el padre Luis Gabriel Mendoza.

Moncada indicó que ella compartió a los obispos y padres su propuesta de justicia y democratización de la economía.

Agradeció infinitamente al episcopado por también compartir la sublime exhortación apostólica del papa León XIV: “DILEXI TE SOBRE EL AMOR HACIA LOS POBRES”, que en su primer párrafo evoca las palabras del cántico de María: Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.

La reunión ocurrió a las 8:00 de la mañana en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. AG