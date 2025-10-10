spot_imgspot_img
Política

Rixi Moncada se reúne con arzobispo Vicente Nácher para compartir su propuesta de justicia económica

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, informó este jueves que se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Vicente Nácher.

Asimismo, señaló que en el encuentro participaron los obispos Walter Guillén, Jenry Ruíz, Emigdio Duarte Figueroa, Héctor David García y el padre Luis Gabriel Mendoza.

Moncada indicó que ella compartió a los obispos y padres su propuesta de justicia y democratización de la economía.

Agradeció infinitamente al episcopado  por también compartir la sublime exhortación apostólica del papa León XIV: “DILEXI TE SOBRE EL AMOR HACIA LOS POBRES”, que en su primer párrafo evoca las palabras del cántico de María: Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.

La reunión ocurrió a las 8:00 de la mañana en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. AG

