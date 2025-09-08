Rixi Moncada se movilizó a Gracias para continuar con su campaña política

Gracias – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se movilizó este domingo al municipio de Gracias en el departamento de Lempira, occidente del país, para seguir con su campaña política de cara a los comicios del 30 de noviembre.

Manifestó a los presentes que el departamento de Lempira es la cuna del símbolo de resistencia refiriéndose al héroe patrio y que dejó la enseñanza de la dignidad.

Moncada citó los logros de la presidenta Xiomara Castro en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como la inversión de más de 25 mil millones de lempiras para mejorar el servicio y anular la concesión de proyectos hidroeléctricos en 14 ríos.

Señaló que la propuesta de la «profe», refiriéndose a si misma, es una campaña de justicia, democratización de la economía y promover la reforma de leyes para que los productores y empresarios tengan créditos más baratos.