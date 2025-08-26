Rixi Moncada reconoce que usa medios del Estado para dar a conocer su propuesta electoral

Tegucigalpa – La aspirante a la presidencia por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, reconoció que usa medios del Estado para dar a conocer su propuesta electoral al tiempo que descalificó la denuncia en su contra por este acto.

La candidata oficialista considera que la denuncia interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca “distraer la atención por el derecho a la comunicación, frente al derecho que tiene una candidata que está participando pacífica y democráticamente”, dijo.

La exministra de Defensa afirmó que la denuncia presentada por el abogado Leonel Núñez no es extraño, “mientras los 90 medios del sector privado, a los que el Estado les concesiona la frecuencia, nos atacan mañana, tarde y noche y les preocupa que nuestro posicionamiento se dé a conocer por el canal oficial”.

Moncada es la única de los candidatos a la presidencia que tiene cobertura de sus espacios para promocionar su propuesta de gobierno de parte de los canales financiados por los contribuyentes hondureños.

La presidenciable dijo incluso que “ese canal oficial, en una democracia abierta, respetuosa, debe tener la capacidad de cubrir los eventos de todo el territorio nacional”, defendió. VC