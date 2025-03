Rixi Moncada propone continuar la obra de Xiomara Castro

Tegucigalpa – La aspirante a la presidencia de seis de las siete corrientes internas del oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada Godoy ofrece continuar la obra de Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia en Honduras.

– Con un discurso antisistema, pese a que la mayor parte de su vida ha sido parte de cargos en el aparato estatal, Moncada promete continuar con la refundación que inició su máximo líder José Manuel Zelaya.

– Junto a Nasry Asfura, fueron los únicos presidenciables que decidieron no acudir a invitaciones de los medios de comunicación.

“Toda nuestra vida ha estado al servicio público, al servicio de este proyecto político para una Honduras digna, que debe mantenerse de pie”.

Rixi Moncada fue una de las dos presidenciables, del universo de 10 que compiten en estas primarias, que no ofreció entrevistas a medios de comunicación para dar a conocer su oferta política.

Cierre de campaña de Rixi Moncada en Olancho. El inicio de las giras departamentales fue en Santa Bárbara. Rixi Moncada en San Pedro Sula, Cortés.

Proceso Digital la buscó para que le ofreciera una entrevista, pero su equipo de comunicaciones dijo que muy probablemente la diera en la presente semana, pero la confirmación nunca llegó. Igualmente, públicamente se conoció que desistió acudir a foros públicos porque -según ella- ostenta un cargo relevante en la administración gubernamental.

En sus concentraciones políticas, la actual ministra encargada de la Defensa Nacional de Honduras dedica la mayor parte de sus intervenciones a recordar a la que denomina la “narco dictadura”, pero defiende que “yo no tengo porque relatar el cambio de tres años, no voy a hablar solo de la valentía de la presidenta Xiomara (Castro), no tengo por qué”, dijo en su cierre de campaña en San Pedro Sula, Cortés.

“Quieren que nosotros en estos espacios no hablemos de la historia y no hablemos de la verdad (pero) no nos van a callar jamás, siempre vamos a relatar los horrorosos hechos del golpe de estado”, aseveró.

Continuismo del actual plan de gobierno

Moncada Godoy no ha presentado su plan de gobierno como tal, ya que dará “continuidad a la refundación”, especialmente al tema de la reforma tributaria que impulsa el gobierno, “para ponerle un alto a todo el empresariado que no quiere impuestos”.

“Vamos a apoyar a la empresa privada, pero a la empresa privada decente, que paga impuestos, que no tenga doble contabilidad, que paga el salario justo a sus trabajadores y que le apueste al desarrollo”, ha manifestado.

La funcionaria defiende que lo público une al pueblo hondureño, al enfatizar en la importancia de la inversión social.

Moncada, de profesión abogada y notaria, ha expresado la necesidad de reformar el sistema de justicia, para combatir la corrupción y priorizar los intereses del pueblo y luchar por la equidad.“El desarrollo debe continuar, pero los trabajadores debemos decirles hasta aquí, nuestra fuerza de trabajo no va a seguir acumulándose para imperios ajenos, ni aquí en el territorio, ni fuera del país. Nuestra fuerza la vamos a dedicar a la construcción de la patria con identidad y con solidaridad”, asegura. VC