Rixi Moncada promete «justicia económica» durante su visita en Comayagua

Comayagua – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este sábado la ciudad de Comayagua para continuar con su campaña política y donde prometió una reforma de «justicia económica».

Comentó que la primera reforma estructural es «justicia económica» que consiste en financiamiento para los productores, mujeres luchadoras y jóvenes que buscan una primera oportunidad laboral.

Moncada enfatizó que esta propuesta no es «maquillaje» sino estructural y profunda.

Reiteró su discurso que hay exfuncionarios de gobiernos anteriores que han sido condenados por casos de corrupción y dejaron la pobreza en más del 20 % y la deuda pública en 20 mil millones de lempiras.

La presidenciable subrayó que los partidos políticos de oposición no merecen la confianza de la ciudadanía hondureña, especialmente de los trabajadores.

Indicó que los hondureños exigen salud, educación y oportunidades para vivir con dignidad. AG