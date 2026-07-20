Rixi Moncada pide explicar contratación de hijo de Carlos Zelaya en la Alcaldía capitalina

Tegucigalpa– La expresidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se refirió a la contratación del hijo de Carlos Zelaya en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), afirmando que corresponde aclarar cómo se produjo su incorporación y bajo qué acuerdos se concretó.

Asimismo, aseguró que el partido no promueve nombramientos para beneficiar a personas en particular.

Moncada manifestó que comparte la postura expresada por la coordinación nacional de Libre, la cual considera necesario explicar «de quién son los acuerdos y con quién», enfatizando que la institución política no mantiene pactos orientados a favorecer intereses individuales.

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Señaló que el interés del partido es colectivo y social, aunque reconoció la trayectoria, militancia, capacidad y dedicación de José Manuel. No obstante, insistió en que debe transparentarse el proceso mediante el cual determinadas personas ingresaron a cargos públicos y esclarecer quién respaldó esas contrataciones.

Durante sus declaraciones, Moncada también denunció el despido de personas únicamente por ser militantes de Libre.

En ese sentido, sostuvo que el Estado hondureño no pertenece a ningún partido político y anunció que la organización brindará asistencia jurídica a quienes consideren vulnerados sus derechos laborales. IR