Rixi Moncada pide en Roatán que la ayuden a continuar con la refundación

Tegucigalpa – La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada llevó su campaña proselitista a Roatán, Islas de la Bahía donde criticó el contraste en el lugar, uno de los más bellos del país, “donde la riqueza del Caribe no cuadra con la pobreza de las familias de barrios y colonias”.

“Yo vine para decirles a ustedes que aspiro a la Presidencia de la República y que estoy segura que el pueblo va ir a la urna y me va beneficiar con su voto, porque el pueblo sabe que me voy a hacer cargo de sus vidas, su humanidad, su familia y su bienestar”, dijo ante un grupo de sus seguidores.

Moncada reiteró a los isleños, que la refundación de Libre es un proceso político y social irreversible, que no lo van a detener.

Dijo que después del 2028, cuando finalice la concesión de la energía en Roatán puede seguir los pasos de Guanaja y tener la asistencia del Estado en esa materia, además prometió llevar la energía subsidiada. VC