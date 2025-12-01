Rixi Moncada pide a militancia de Libre mantenerse en lucha por los resultados electorales

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pidió a la militancia que se mantenga en lucha en cuanto a mantener los resultados de las elecciones generales.

– Ofreció una conferencia de prensa para este lunes.

A través de su cuenta de red social “X”, agradeció al Partido Libre y los hondureños que salieron a votar masivamente este domingo y apoyar su propuesta económica y democrática.

“Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”, posteó.

Moncada anunció que el lunes brindará conferencia de prensa e informará su posición política en relación a los resultados electorales a nivel presidencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin dar el primer corte de los resultados de las elecciones generales. AG