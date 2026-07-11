Rixi Moncada denuncia que existe un plan para quitarle personería jurídica a Libre

Tegucigalpa – La excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, denunció a través de su cuenta en la red social X la existencia de un supuesto plan orientado a cancelar la personería jurídica de esa institución política antes de las elecciones de noviembre.

En su mensaje público, Moncada señaló que este proceso estaría acompañado de acciones desde el Congreso Nacional de Honduras, como la renuncia de la titular de la Corte Suprema de Justicia de Honduras —que asegura fue obtenida bajo presión— y la destitución de funcionarios como el fiscal general Johel Zelaya, el consejero del CNE Marlon Ochoa y el magistrado del TJE Mario Morazán, mediante la figura del juicio político.

La dirigente política también acusó al Partido Nacional de encabezar un “régimen bicéfalo” que busca ocultar problemas económicos, violaciones a derechos humanos y el fraude ocurrido en el electoral de los comicios del pasado 30 de noviembre.

Asimismo, vinculó estos hechos a intereses internacionales, mencionando al expresidente estadounidense Donald J. Trump y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quienes señaló de respaldar estructuras de poder que, a su juicio, fomentan la impunidad.

Finalmente, Moncada hizo un llamado a la militancia de Libre, organización fundada tras la crisis política derivada del Golpe de Estado en Honduras de 2009, a movilizarse a nivel nacional para defender su personería jurídica y exigir representación en los organismos electorales. JS