Rixi Moncada debería devolver el título de abogada si alega que puede hacer campaña a través de medios del Estado

Tegucigalpa – El abogado Leonel Núñez afirmó este martes que la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, debería devolver el título de abogada a la Facultad de Derecho porque al parecer desconoce que la ley prohíbe que los medio gubernamentales hagan transmisiones para fines políticos propagandísticos.

Mencionó que el artículo 129, 133 de la Ley Electoral dice claramente que es prohibido utilizar los canales del Estado para campañas políticas, algo que enfatizó el profesional del derecho, no requiere mayor interpretación.

“Ella está sumamente equivocada con esa manifestación, hablando de las familias de poder y cuestiones así. Hay que recordarle a Rixi Ramona de que la presidenta de la República tiene vínculos muy cercanos con esas famosas 10 familias que ella menciona, como son los Facussé”, refirió Núñez.

El abogado rechazó los señalamientos de Moncada de que está siendo utilizado para “distraer la atención”, y aseguró que su actuar no es circunstancial, “desde que egresé de la Facultad de Derecho hace bastantes años, siempre he tomado acciones a título personal, si ella revisa el escrito de denuncia va decir, en causa propia, a título personal, esto significa que como hondureño ya el artículo 40 de la Constitución me faculta para ir y presentar este tipo de acciones”, afirmó.

En cambio, quien sí está mal utilizando los recursos del Estado es Moncada, aseveró el profesional del derecho, quien considera que con su actuar, la aspirante a la presidencia está llevando a algunos empleados y funcionarios del Estado a que sean despedidos y multados con sumas de entre 20 a 100 salario mínimos. VC