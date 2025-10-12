Rixi Moncada clama por la soberanía desde Ocotepeque

Tegucigalpa – La presidenciable del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, llegó este sábado a Nueva Ocotepeque donde aclamó la defensa de la soberanía de Honduras, como lo hizo esa población en 1969 en la guerra con El Salvador.

La candidata del oficialismo no hizo referencia al reciente incidente entre Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca.

(Leer) Tensión en el Golfo: crisis de soberanía en momento electoral clave

Para la exfuncionaria del gobierno del Partido Liberal de Manuel Zelaya y de la actual administración de Libre con Xiomara Castro, “los dos candidatos que andan en campaña abierta, representan la oligarquía conservadora del país”.

Reiteró que continuará con la refundación de Libre y destacó que pronto estará terminado el hospital que construye el gobierno. VC