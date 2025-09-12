Rixi Moncada celebra operativos de seguridad en Yoro e investigaciones por crimen de Óscar Bustillo

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, celebró los operativos de seguridad en el departamento de Yoro y las investigaciones por el crimen del ingeniero Óscar Bustillo Oseguera.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que fue notificada de la ejecución de operativos de seguridad, investigación y control en el departamento de Yoro y sus alrededores por el asesinato de Bustillo Oseguera.

Comunicó que el sábado 13 de septiembre estará en el municipio de Yoro para rendir homenaje a Óscar Bustillo y expresar su pésame a sus familiares.

Óscar Bustillo era un candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre) que aspiraba a una diputación en el departamento de Yoro.

Bustillo Oseguera fue asesinado la noche del martes por sujetos armados que lo esperaban frente a su vivienda en el barrio Montecristo en el municipio de Yoro.

Asimismo, la presidenciable oficialista notificó que el evento que tenía programado en el municipio de Olanchito para este sábado se realizará en una nueva fecha. AG