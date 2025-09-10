Rixi Moncada anuncia que el fin de semana estará en Yoro y Colón para exigir justicia por crimen de candidato a diputado

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció que estará el fin de semana en los departamentos de Colón y Yoro para exigir justicia por la muerte del ingeniero Oscar Bustillo.

A través de su cuenta de red social “X”, Moncada reprochó el crimen del candidato a diputado de Libre por Yoro en horas de la noche del martes.

“A nuestro pueblo en Yoro y Colón les ratifico mi presencia este sábado 13 y domingo 14, para unirnos en un solo grito por la justicia que debe ser implacable contra asesinos y sicarios que se burlan y nos intentan aterrorizar para detener el proceso popular e irreversible de victoria”, señaló.

Moncada consideró que este crimen es una lucha frente a las hordas sueltas e impunes que pretenden volverlos a un Estado criminal, de terror, persecución, corrupción y narcotráfico.

Condenó este crimen y exigió a las autoridades competentes que inicien una investigación inmediata. AG