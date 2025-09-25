Rixi Moncada amenaza con otra ley más fuerte y contundente, sino aprueban actual de Justicia Tributaria

Tegucigalpa – La candidata presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, amenazó con que, si no les aprueban, en esta legislatura, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, en el próximo mandato ella vendrá con otra que “tiene que ser mucho más fuerte y más contundente”.

La candidata presidencial del oficialismo habló la noche del miércoles en el populoso sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula, en un evento electoral de Libre, donde se encontraba el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y otras figuras partidarias.

Dirigiéndose a Redondo, Moncada dijo que es mejor que le ayuden aprobar dicho proyecto de ley, “porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente, todos los ricos deben pagar impuestos no debe haber excepciones”.

La aspirante presidencial amenazó que, en la próxima legislatura, en caso de ganar Libre las elecciones, presentarán otros proyectos y el actual proyecto se verá “muy suave se va a quedar esa Ley de Justicia Tributaria”.

Indicó que ella encabezará los proyectos de reforma que entregarán al nuevo Congreso Nacional, acompañada de sus seguidores, para que a su juicio, en el país haya justicia.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional un proyecto de ley denominada Justicia Tributaria, la cual es rechazada por las organizaciones empresariales, así como las bancadas de los partidos opositores Nacional y Liberal que juntos tienen mayoría en el Poder Legislativo. (PD).