Rixi Moncada adelanta que no aceptará los resultados preliminares del CNE ya que no la favorecerán

Tegucigalpa – La candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, adelantó en su discurso de cierre de este domingo que no aceptará los resultados preliminares que por ley ofrecerá el día de las elecciones el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 9 de la noche e indicó que los mismos reflejarán el gane de la oposición en lo que llamó una acción fraudulenta.

De lo anterior se colige que la presidenciable oficialista anticipa su derrota.

– Libre custodiará camiones de FFAA que transporten actas originales a bodegas del CNE

Renglón seguido, Moncada llamó a sus simpatizantes a esperar el conteo de las más de 19 mil actas, pero durante su mensaje insistió en poner en duda los resultados oficiales al punto de desconocerlos.

Igualmente en su discurso de cierre instruyó a sus partidarios a que custodien a los custodios oficiales del material electoral a su retorno a las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Como el acta original vienen en el transporte del CNE, custodiada por las Fuerzas Armadas, detrás de estos convoy vienen nuestros líderes, custodiando y cuidando que ninguna acta, que ni un vehículo, ni un transporte vaya a desviarse o vaya a ser objeto de las agresiones de quienes ya perdieron las elecciones”, afirmó.

Moncada dijo además que gracias a la implementación del boca de urna que hará Libre, desde las 9:00 de la mañana sabrán cuál es la diferencia de votos que llevarán el 30 de noviembre.

De acuerdo a las instrucciones de la presidenciable a sus militantes durante el acto de cierre de campaña electoral en Tegucigalpa, a las 9:00 y 11:00 de la mañana y a la 1:00 y 4:00 de la tarde, Libre realizará encuestas a boca de urna para medir resultados de las elecciones, donde ella es una de las cinco aspirantes a la presidencia del país.

“Desde las 9 sabremos cual es la diferencia que llevamos de votos. Vamos a ir midiendo, por eso, a las 6 de la mañana, todos haciendo fila para el voto masivo”, pidió.

La exfuncionaria dijo que otro de los mecanismos del partido gobernante para defender el triunfo será mediante un conteo rápido. “Esta elección no se la van a robar, vamos a estar informados y vamos a defender nuestro voto”, dijo.

Reiteró que no confían en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “Ya sabemos lo que va pasar a las 9:00 de la noche en el TREP, ellos lo tienen jaqueado, tienen alterado el TREP, pero es un resultado preliminar, nosotros vamos a hacer nuestro conteo con el acta física, con el 100 % las 19,167 actas vamos a demostrar nuestra victoria”, afirmó al pedirle a los representantes de Libre en la mesa electoral que tomen fotografías de las actas y la envíen el sistema de Libre.

Al igual que en el cierre de campaña en San Pedro Sula, Moncada hizo referencia a la audiencia sobre la democracia en Honduras, del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Dijo que Libre no acepta “que organismos que no tienen pueblo vengan a decirnos aquí quién ganó las elecciones”. Agregó que la oposición fue a Washington porque en Honduras no tienen voto, ni les ajustan los números. “Las caras de los representantes de los 25 grupos eran un poema, fueron por lana y salieron trasquilados, vinieron derrotados”, afirmó. VC