Rixi llega a Talanga con su grito: “¡Fuera JOH, fuera Cosette!” y pide acompañar movilización hacia la capital

Tegucigalpa – La presidenciable oficialista, Rixi Moncada realizó una visita al municipio de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, el pueblo que la vio nacer y crecer. La candidata llegó con el grito “¡Fuera JOH, fuera Cosette!”, al tiempo que pidió acompañar la movilización sin retorno hacia Tegucigalpa para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante los supuestos audios de la consejera Cossette López-Osorio y del diputado nacionalista Tomás Zambrano, Moncada afirmó: “vamos a derrotarles: sus planas de periódico y sus programas enteros difundiendo mentiras serán vencidos. Los audios son legítimos y reales; la oligarquía planeaba un fraude, como en 2013 y 2017. Ese fraude ha sido develado y su conspiración para robarnos las elecciones está al descubierto. Hoy deben repetir conmigo: No solo ‘fuera Cossette’, es ‘fuera JOH’”.

Según Rixi, “tenían un plan conspirativo para declarar ganador a quien el pueblo no quiere. El pueblo no acepta que un médico lo atienda por teléfono, por telemedicina. Los padres de familia no quieren que sus niños de 13 años vayan a trabajar: los queremos en la escuela”

La candidata del oficialismo arremetió contra Nasralla Salum: “Que vayan a trabajar los hijos de ellos; los nuestros van a la escuela. Su plan está descubierto y estamos en proceso de desmontarlo, de botárselos, de garantizar que en este país haya elecciones limpias, justas, transparentes y democráticas. Ese plan ya cayó”, denunció.

Además, se refirió a la movilización convocada por la coordinación del Partido Libre: “Por eso vamos todos a una movilización nacional sin retorno, para exigir que las elecciones sean limpias. Queremos un sistema de transmisión que envíe las actas legítimas y correctas desde cada junta receptora de votos. Exigimos un transporte electoral seguro que lleve los materiales hasta su destino para que las urnas se abran puntualmente”.

Rixi Moncada aseguró que el movimiento continuará en organización y unidad, sin detener el proceso electoral, pero con una movilización permanente hacia Tegucigalpa para exigir a las autoridades el respeto a la ley y a la Constitución.

Advirtió que “les caerá todo el peso de la justicia” y aseguró con firmeza que “no van a robarse la voluntad popular”. JS