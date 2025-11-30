Rixi, la primera presidenciable en votar, “el TREP se manchó y sólo reconoceremos las 20 mil 167 actas”

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada llegó temprano este domingo a ejercer el sufragio en el Centro de Educación Prebásica en la colonia Centro América Este, en la capital hondureña.

– Prometió que implementará las consultas populares cuando sea gobierno.

– Dijo que el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández lo pidieron las 10 familias y 25 grupos económicos que dominan a Honduras.

En declaraciones a periodistas, citó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se manchó y que únicamente reconocerá el conteo de las 20 mil 167 actas electorales.

Acompañada del alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, la abogada Moncada mencionó que la experiencia de 2013 y 2017 es suficiente para encarar las elecciones de este domingo.

No aceptamos -prosiguió- el TREP tramposo que será manejado por siete empresas privadas. Hay 26 audios que delatan un plan de declarar ganador a alguien que no ha ganado, insistió.

Dijo estar preparada para dirigir los destinos del país. “Honduras tiene una grandísima riqueza, sólo hay que aplicar la ley, habrá muchos empleos con la democratización de la economía”, señaló.

Rixi Moncada llamó al pueblo a aprovechar la fiesta cívica de este domingo para manifestarse en las urnas.

Consultada sobre si respetará los resultados, respondió: “Yo ya soy ganadora. Sobrevivimos al golpe de estado de 2009, a los fraudes y derrotamos a la dictadura”.

Continuó con su narrativa en contra de las 10 familias y 25 grupos económicos, y los acusó de estar detrás del indulto concedido al expresidente Juan Orlando Hernández en EEUU.

La candidata oficialista cuestionó que EEUU perdonara dos días antes al expresidente Hernández, “no me cabe ninguna duda que es una resolución de intereses porque les fallaron sus dos candidatos en este país”.

Con la identidad en mano y compañía de sus hijos, Moncada lamentó que la consejera Cossette López no estuviera presente en la inauguración de las elecciones por parte del CNE.

“No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas”, puntualizó. JS