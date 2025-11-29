Rixi insiste que no aceptará resultados del TREP, y sólo lo hará con las actas en mano

Tegucigalpa – La presidenciable oficialista, Rixi Moncada disparó este sábado en contra de los candidatos del Partido Nacional y Liberal, a quienes llamó “títeres” y les advirtió que están derrotados. “Ni su dinero, ni sus medios de comunicación pudieron con la Resistencia de la cuarta urna y del poderoso Partido Libre”, exclamó.

– Ustedes, la oligarquía, serán derrotados junto con su narco Juan Orlando Hernández, expresó la elegida de la familia presidencial para continuar el gobierno de Libre.

– No aceptamos el TREP tramposo del bipartidismo, confiamos en las actas, reiteró.

“Lo ocurrido ayer es un nuevo crimen y ese nuevo crimen lo vamos a juzgar mañana en las urnas”, dijo Moncada en referencia al indulto del presidente de EEUU, Donald Trump para el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.

Con su recurrente discurso de las 10 familias y los 25 grupos económicos, la presidenciable advirtió que los derrotarán para seguir con el proyecto de refundación de la patria.

“Estos grupos salen corriendo a Washington para que le perdonen al capo y traerlo a Honduras, pero este pueblo les va a derrotar de nuevo”, indicó.

“Nasralla Salum y Asfura Zablah salieron tan inútiles que hasta grabaron su plan criminal en 62 audios y han quedado al descubierto, son incompetentes”, disparó.

Reiteró que no aceptará los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y únicamente confiará en cada una de las más de 20 mil actas de las urnas.

Rixi Moncada.

“Voy a aceptar no los resultados del TREP, sino del pueblo hondureño que se pronunciará en las urnas con las más de 20 mil actas en mano”, remarcó Moncada.

Sobre el llamado de la embajada de EEUU sobre eventuales disturbios después de las elecciones en Honduras, respondió que “habrá que preguntarles qué saben ellos”.

Respondió que “con el humanismo” enfrentará la amenaza del presidente Trump que no trabajará con un eventual gobierno de Libre representado en ella. “Vamos a seguir exponiendo nuestros criterios humanistas hasta el último día de nuestras vidas”, asistió. JS