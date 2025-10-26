Rixi arrecia su campaña contra sus enemigos: “liberales-nacionalistas y empresarios”

Tegucigalpa – La candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, dijo en su gira por el departamento de Colón que ya tiene identificados a sus enemigos que son los liberales y los nacionalistas.

«Nosotros tenemos bien identificados a nuestro enemigo y nuestro enemigo es el que violó la constitución para entregar el territorio a pedazos, el que aprobó la reelección ilegal, el que dio el golpe de Estado, es el que declaró exoneraciones para los poderosos de este país, ese enemigo es partido Liberal – Nacional que está unido en el Congreso”.

Calificó a los miembros de estos partidos como traidores, desleales y que son los enemigos del pueblo.

Moncada dijo que «en nombre del pueblo hondureño voy a perseguir la defraudación fiscal, la evasión, las dobles contabilidades y todas las sinvergüenzuras de esa cúpula económica que se ha enriquecido a costa de este pueblo».

Asimismo, envió un mensaje a los partidos políticos, asegurando que «no tienen chance para que los ladrones se roben las elecciones».

Aseguró que durante su gobierno los ricos pagarán impuestos y se buscará aprobar la Ley de Justicia Tributaria.

«Viene una nueva etapa de la refundación, y esa nueva etapa es la justicia económica». IR