Rixi condena “injerencia brutal” de Trump y reafirma no aceptará resultados que no estén verificados

Tegucigalpa – La presidenciable oficialista Rixi Moncada condenó “la injerencia brutal” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el proceso electoral hondureño, al tiempo que reafirmó no aceptará resultados que no estén verificados.

La candidata fue entrevistada por el reconocido periodista internacional Jorge Gestoso para la cadena Telesur, a quien le planteó que “espero que la misión de la OEA se pronuncie sobre esa injerencia directa. Mal harían si no lo hacen, porque una vez más asesinarían la Carta Democrática”.

Condenó enérgicamente la injerencia de Estados Unidos en las elecciones generales a través de su presidente, Donald Trump, así como el silencio de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante esta situación antidemocrática y chantajista.

“Nosotros tenemos toda una historia de golpes de Estado violentos; en 2009 se sacó a un presidente a fuerza de las armas y hubo participación extranjera”, recordó.

Señaló que el “golpe electoral en marcha” no tomó por sorpresa a su equipo: “Claro que lo vimos venir, fue denunciado en su tiempo”.

Moncada reiteró su rechazo al sistema de transmisión de resultados, al que calificó como “un sistema tramposo, viciado, que por dentro lleva mecanismos que no permiten una elección transparente, libre y democrática”.

A lo anterior sumó lo que describió como una grave intromisión internacional: “Usando la plataforma de redes sociales, mandaron tres mensajes al presidente de Estados Unidos diciendo ‘no voten por la candidata Moncada, no puedo trabajar con ella, es comunista’. Eso es una intervención, una injerencia brutal, directa, que afecta los intereses del pueblo hondureño”.

Rixi Moncada y el periodista de Telesur, Jorge Gestoso.

La presidenciable enfatizó que la defensa del voto será determinante en las próximas horas, al asegurar que no cederá ante presiones ni aceptará resultados que no estén plenamente verificados.

Reiteró que su postura no es personal, sino un compromiso con quienes acudieron masivamente a las urnas. Subrayó que la transparencia del escrutinio será la medida definitiva para reconocer los datos oficiales, insistiendo en que el país no puede seguir dependiendo de un sistema de transmisión “sin credibilidad” y plagado de fallas técnicas.

Concluyó que la única salida democrática es respetar cada acta original y garantizar que la voluntad popular prevalezca sobre cualquier intento de manipulación. JS