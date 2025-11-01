Rixi ahora dice que a las 9.00 de la noche exigirán al CNE que entregue resultados preliminares

Tegucigalpa – La candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada dijo este sábado en San Marcos de Colón, Choluteca, que exigirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) que brinde los resultados preliminares de las elecciones el mismo 30 de noviembre a las 9.00 de la noche.

– Recién la candidata mencionó que al mediodía del 30N se declararía ganadora de los comicios generales.

“A las nueve de la noche, como establece la ley, exigiremos al Consejo Nacional Electoral que entregue el resultado preliminar. No quedará duda: ese domingo, la juventud de Honduras celebrará la transición de la fuerza popular del Partido de izquierda, continuando enarbolando las banderas de la patria y de la democracia”, expresó.

La presidenciable de Libre, discursó que “sin soberanía no hay patria. Sin escucha del pueblo en forma limpia, clara y transparente, no se puede construir patria; no se puede sobre crímenes y fraudes electorales”.

(LEER NOTA) Rixi Moncada asegura que al mediodía del día de las elecciones su triunfo estará asegurado

Moncada realizó una emotiva visita al municipio de San Marcos de Colón donde fue recibida a 28 días de las elecciones generales.

Luego de la divulgación de audios esta semana, Moncada refirió que “no sean ingratos: dejen que las elecciones sean libres, justas, transparentes y democráticas. No sean tan groseros ni tan insensibles; la gente lucha todos los días por salir adelante. ¡Paren su conspiración! Están delatados, están descubiertos: los audios son legítimos, son verídicos —estaban planificando el asalto. ¿Por qué quieren detenerme? ¿Por qué no les parezco? Si no les parezco, dejen que el pueblo decida libremente en las urnas. Estoy segura de que el pueblo me acompaña; estoy segura de la derrota de esos dos candidatos que los representan”.

“Desde San Marcos de Colón les decimos: ¡Fuera JOH y fuera Cossette! ¡No queremos tiranía, queremos democracia, queremos paz!”, gritó en la concentración ante sus simpatizantes.

Insistió que “ese no es un plan pequeño, es un plan de traición a la patria para robarse la voluntad popular y debe ser tratado como tal.”

La presidenciable oficialista aseguró que las elecciones se realizarán sin trampas ni robos, y llamó a la población a participar desde temprano para llenar las urnas con el triunfo del pueblo hondureño. JS