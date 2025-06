Rixi advierte al CNE que no aceptará un presunto fraude electoral y reedita discurso del golpe

Tegucigalpa – La candidata oficialista, Rixi Moncada dijo este sábado que no permitirán un fraude que se fragua desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que aseguró condena la corrupción en todas sus manifestaciones.

– Dijo amar a todos los que llegaron a apoyar la marcha convocada para conmemorar los 16 años del golpe de Estado. Además, expresó condenar la corrupción en todas sus manifestaciones.

– “Los vamos a derrotar con la verdad. Les decimos que cuerpo a cuerpo, brazo a brazo, puño a puño vamos a defender la victoria el 30 de noviembre”, discurrió Moncada.

En un discursó que duró más de 40 minutos en el estrado colocado a inmediaciones de las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la colonia El Prado de la capital, la presidenciable explicó que la marcha de este sábado tenía dos razones fundamentales: conmemorar los 16 años del golpe de Estado y denunciar un presunto fraude que fragua el bipartidismo desde el CNE.

Pese a que se convocó a toda la militancia nacional de Libre para tres días de protestas en la capital, el evento político no contó con la presencia que estimaron los organizadores.

Advirtió que no permitirá que al estilo de Matamoros Batson se pretenda imponer votos rurales para consumar un fraude en las elecciones de noviembre. “Ya nos sabemos ese jueguito, no les vamos a permitir que al estilo de David Matamoros Batson se bajen el sistema, lo boten y después nos digan que hay cinco mil actas que tienen que volver a contar. No les vamos a permitir que venga ningún gobierno extranjero a pararse a la par para funcionar como megáfonos que les dice al oído qué es lo que deben hacer”, discursó.

Rixi Moncada señaló que el pueblo hondureño no agachará la cabeza nunca más.

“CNE, no se crean que les vamos a acepta el paso del fraude que quieren meter en su sistema. Les advertimos dos cosas: no nos van a engañar y no les tenemos miedo. Respeten la ley, la transparencia, déjense de mentiras, de noticias falsas, y déjense de poses porque nosotros les conocemos todas las mañas y los vamos a derrotar con todo y sus mañas”, retó.

Bajo un enorme despliegue de recursos estatales, centenares de simpatizantes de Libre vitorearon a la candidata Moncada.

Pidió al Congreso Nacional que apruebe la Ley Tributaria para que todos paguen impuestos.

Prometió que trabajará por una Honduras potente, poderosa y de respeto. “Esos títeres no son competencia nuestra, vamos a derrotarlos en las urnas porque ellos representan el pasado, el golpismo, el saqueo y el narcotráfico”, finalizó. JS