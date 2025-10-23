Rixi acusa a Nasralla de ser el candidato de la mafia en las elecciones

San Pedro Sula – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acusó a su contrincante liberal Salvador Nasralla de señalarlo de representar a “las mafias”.

Moncada participó este jueves “De Frente: Conversando con los Candidatos Presidenciales 2025” de la Universidad de San Pedro Sula (USAP).

“La mafia de la que él protege, la mafia de la que es candidato, es la que tiene decenas de delitos de corrupción público-privada, él está a su lado representando a las mafias”, declaró a periodistas de San Pedro Sula.

Manifestó que confía que las elecciones generales se realizarán el 30 de noviembre y que derrotará cualquier intento y conspiraciones en contra de su triunfo.

La presidenciable afirmó que está enfocada en la construcción de una nueva victoria popular el 30 de noviembre.

Sobre el conflicto y acusaciones en lo interno del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió que es el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, el encargado de realizar las investigaciones.

Sobre la autoconvocatoria de diputados opositores, respondió que el bipartidismo no tiene autoridad moral, si ellos dieron un golpe e hicieron varis fraudes electorales. AG