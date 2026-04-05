River goleó a Belgrano y sigue con puntaje ideal desde la llegada de Coudet

Buenos Aires – River Plate goleó este domingo por 3-0 a Belgrano de Córdoba y acumuló su cuarta victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Dos tantos del juvenil Tomás Galván y el restante de Facundo Colidio le permitieron al ‘Millonario’ sumar un nuevo triunfo, esta vez en la decimotercera jornada del certamen.

En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana ante el Blooming boliviano, el conjunto de Coudet tuvo una actuación convincente ante su público y quedó segundo en la Zona B a tres puntos del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, que el jueves había derrotado por 0-2 a Tigre.

Esta jornada ya registró el triunfo de Boca Juniors el jueves por 0-1 ante Talleres en Córdoba, la victoria 1-0 de San Lorenzo el viernes ante Estudiantes de La Plata y el triunfo de sábado para Independiente por 1-0 frente a Racing con gol de Gabriel Ávalos, en una nueva edición del Clásico de Avellaneda.

Además, el miércoles Lanús empató 0-0 con Platense, el jueves Sarmiento derrotó por 1-2 a Barracas Central, el viernes Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Vélez por 3-2, Unión doblegó por 2-0 al Deportivo Riestra, mientras que el sábado, mientras Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto empataron sin goles, Rosario Central se impuso por 2-1 frente al Atlético Tucumán.

Este domingo, además del triunfo de River frente a Belgrano, Huracán goleó a domicilio en La Plata por 0-3 a Huracán, en una jornada que se completará el lunes con los partidos Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia. JS