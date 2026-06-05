Riquelme anuncia que ofrecerá el banquillo del Real Madrid a Klopp si gana las elecciones

Madrid- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este viernes que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.

A través de un comunicado oficial, Riquelme explicó que la elección del futuro entrenador corresponde al área deportiva encabezada por Raúl, a quien definió como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar «la próxima década» del club.

Según el empresario, el exdelantero madridista le ha trasladado desde su incorporación «un único nombre» para ocupar el banquillo: el de Jürgen Klopp, al que calificó como «uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo».

Riquelme destacó la trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y del Borussia Dortmund, y subrayó, además de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, su capacidad para construir equipos con «identidad, liderazgo y una cultura ganadora».

El candidato reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que rechazó diversas propuestas, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente.

Por ello, aseguró que, si recibe el respaldo de los socios en las urnas, el próximo lunes 8 de junio Raúl González se pondrá en contacto con el entrenador alemán para presentarle personalmente el proyecto deportivo de la candidatura.

«Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios», señaló.

«Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo», culminó. EFE