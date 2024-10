Ringo Starr cumple 84 años y esparce su mensaje de «paz y amor» en Los Ángeles

Los Ángeles (EEUU) – Ringo Starr celebró su 84 cumpleaños acompañado de su familia, amigos y seguidores, en un evento celebrado en Beverly Hills en Los Ángeles, en el que hizo su tradicional llamado de «paz y amor».

«No puedo exigir que haya paz y amor, pero puedo al menos expresarlo», aseguró Starr a la prensa antes de reunirse con sus invitados especiales, entre los que se encontraban su esposa Barbara Starkey, Stephen Stills o Ben Dickey.

Desde 2008 el icónico baterista de The Beatles ha invitado a sus seguidores de todo el mundo en cada cumpleaños a pensar, decir o publicar en redes sociales un «peace and love» (paz y amor), al mediodía de su hora local.

Este año, la celebración de cumpleaños de Starr se llevó a cabo en más de treinta países, pero solo algunos de sus fans tuvieron la oportunidad de ver de cerca al músico responsable del tema ‘Octopus’s Garden’.

Eduardo Luque, un seguidor mexicano de The Beatles, viajó con sus hijos desde la ciudad de Querétaro, México, a Los Ángeles solamente para tener la oportunidad de ver a Starr de cerca una vez más.

«Mi intención principalmente era que mis hijos pudieran vivir esta experiencia, (Starr) es una persona que tiene 84 años y, aunque le deseamos una larga vida y lo vi muy bien, cada vez se presenta menos», contó a EFE.

Luque, y decenas de fans del cantante se congregaron desde las diez de la mañana en un parque en Beverly Hills con la ilusión de darle un regalo a Starr, hacerse una foto él o tener la oportunidad de saludarlo mientras soportaban temperaturas de 27 °C bajo el sol.

«A estas alturas yo soy más viejo que todo el mundo», le dijo el baterista a sus seguidores quienes emocionados aguardaban detrás de una valla metálica que delimitaba el espacio en el que se llevó a cabo el encuentro.

Antes del mediodía subieron al escenario artistas como Ben Harper Steve Dudas, o Willie Watson, quienes cantaron temas del periodo solista de Starr como ‘Fastest Growing Heartache in the West’ o ‘Walk With You’, y minutos después su hermano Joe Walsh inició la cuenta regresiva para finalmente decir y hacer el símbolo de paz y amor.

«¡Feliz cumpleaños Ringo!», gritaron sus invitados y ya en el escenario el músico recibió un gran pastel mientras de fondo sonaba el tema ‘Birthday’ del álbum blanco de The Beetles.

«Voy a comer pastel en mi cuarto todo el día», bromeó Starr.

Starr lanzó en abril ‘Crooked Boy’, un EP con cuatro canciones escritas y producidas por Linda Perry en los que el músico pudo explorar sentimientos como la tristeza y la felicidad.

Y en mayo el exbeatle se embarcó en una gira por Estados Unidos y México, que tiene previsto llegar a su final el 25 de septiembre en el Radio City Music Hall de Nueva York. JS