RINDHCA muestra preocupación y advierte riesgos por estado de excepción en Honduras

Tegucigalpa – La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) expresó hoy su profunda preocupación por la prolongada vigencia del estado de excepción en Honduras y advirtió los riesgos de mantener limitadas garantías fundamentales en un contexto electoral que exige apertura, transparencia y plena protección de los derechos ciudadanos.

A través de su Comité de Coordinación, la RINDHCA recordó, en un comunicado divulgado, en Tegucigalpa, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (conadeh), que todo proceso electoral constituye un momento esencial para la renovación democrática, la legitimación del poder público y el fortalecimiento institucional.

Agregó que su realización en un entorno de libertad, transparencia y respeto a los derechos humanos, resulta indispensable para garantizar la participación ciudadana y la confianza en las instituciones estatales.

Asimismo, señaló que las elecciones representan una oportunidad para consolidar la gobernabilidad democrática y reafirmar el compromiso estatal con los estándares internacionales en materia de derechos políticos y libertades fundamentales.

En este contexto, la RINDHCA expresó su profunda preocupación por la prolongada vigencia del estado de excepción en Honduras, especialmente ante la celebración de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre de 2025.

Indicó que organismos internacionales como la CIDH, diversas instancias del Sistema de Naciones Unidas, el Conadeh, en su calidad de INDH de Honduras; entre otros, han señalado consistentemente que dicha medida genera restricciones desproporcionadas a los derechos constitucionales.

Tales observaciones advierten sobre los riesgos de mantener limitadas garantías fundamentales en un contexto electoral que exige apertura, transparencia y plena protección de los derechos ciudadanos, establece el comunicado.

La RINDHCA destacó el importante rol del Conadeh en el proceso electoral, respaldado por su acreditación en categoría “A”, de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), al tiempo que preside el Subcomité de Acreditaciones (SCA).

En ese tenor y dado los reiterados pronunciamientos de las organizaciones de sociedad civil, el Conadeh ha emitido informes y comunicados enfatizando la necesidad que el Estado revise la proporcionalidad, necesidad e idoneidad del estado de excepción, señalando sus efectos adversos sobre la protección de los derechos humanos y la urgencia de asegurar condiciones electorales libres, transparentes y seguras.

La RINDHCA alentó al Estado de Honduras a considerar plenamente los hallazgos y recomendaciones emitidos por el Conadeh en el marco de su Misión de Observación Electoral basado en un enfoque de derechos humanos y, adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con libertad, transparencia y seguridad.

La implementación de estas recomendaciones resulta crucial para proteger las garantías constitucionales, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la legitimidad del sistema democrático.

Finalmente, la RINDHCA anunció que permanecerá atenta a la evolución del proceso electoral en Honduras, acompañando el trabajo del CONADEH en la defensa y promoción de los derechos humanos.

La RINDHCA es una instancia dedicada a promover una cultura de respeto por los derechos humanos, fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales de los Estados en esta materia y contribuir al desarrollo democrático y a la vigencia de los derechos fundamentales como pilares del Estado de derecho en las Américas, en consonancia con los Principios de París.

Esta organización regional es miembro de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) que reúne a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de las Américas establecidas conforme a los Principios de París.

El pasado 13 de noviembre, también se pronunció la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) que, a través de un comunicado recordó, al Estado hondureño, que todo proceso electoral constituye un momento clave para fortalecer la democracia, la legitimidad institucional y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía.

Su realización debe estar acompañada de condiciones que garanticen la transparencia, la participación libre y el respeto de los derechos humanos, recordó la FIO.