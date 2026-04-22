Rigidez del gasto en Presupuesto ahoga inversión y limita crecimiento económico, advierte experta de la UNAH

Tegucigalpa- La jefa del departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, tras la aprobación del Presupuesto General de la República advirtió que este instrumento para este 2026 mantiene una estructura rígida que limita la inversión pública y reduce su impacto en el desarrollo del país.

-El alto peso del gasto corriente, la deuda y la burocracia reduce el margen de inversión pública a apenas un 10 %, limitando el crecimiento económico y el impacto social del presupuesto, resaltó la jefe de Finanzas de la UNAH.

Según la experta, el principal problema radica en el peso del gasto corriente, especialmente en sueldos, salarios y el pago del servicio de la deuda, lo que dificulta la implementación de un presupuesto orientado a generar mayor retorno económico y beneficios tangibles para la población.

Ochoa explicó que, aunque hubo ajustes durante la discusión en el Congreso Nacional de Honduras —incrementando el monto en más de 500 millones de lempiras respecto a la propuesta inicial de 444,260 millones—, la estructura de fondo no cambió.

Detalló que solo en sueldos y salarios se asignan más de 117,000 millones de lempiras para 2026, reflejando un crecimiento cercano al 10 % respecto al año anterior. A esto se suma un gasto significativo en servicios no profesionales y consultorías, que supera los 60,000 millones de lempiras, lo que también forma parte del gasto corriente, aunque no siempre se visibilice como tal.

Otro factor crítico es el servicio de la deuda, que ahora sobrepasa los 80,000 millones de lempiras, incrementando la presión sobre las finanzas públicas y reduciendo aún más el margen para inversión, apuntó la experta.

Baja inversión

Seguidamente, la especialista señaló que, tras cubrir estos compromisos, el país apenas destina alrededor del 10 % del presupuesto a inversión pública, muy por debajo del 20 % al 25 % recomendado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

En este contexto, Ochoa advirtió que los resultados en crecimiento económico seguirán siendo limitados. “Honduras ha mantenido históricamente un crecimiento de entre 3 % y 3.5 %, y las proyecciones actuales incluso son más conservadoras”, apuntó.

Asimismo, cuestionó la baja calidad del debate legislativo durante la aprobación del presupuesto, señalando que muchos diputados no profundizan en los indicadores macrofiscales ni plantean propuestas que transformen la estructura del gasto; agregó que no hubo contrapropuestas ni de parte de la oposición situación que ha sido histórica.

Finalmente, enfatizó que, aunque existen avances en planificación y nuevas líneas presupuestarias, el país seguirá enfrentando resultados modestos si no se rompe el patrón histórico. “El presupuesto es el motor de la economía, pero mientras continúe priorizando la burocracia sobre la inversión, el desarrollo humano seguirá estancado”, concluyó.LB