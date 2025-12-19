Riesgo país podría aumentar ante la incertidumbre, advierte Cohep

Tegucigalpa – El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, alertó que pese a la baja reportada después de las elecciones del 30 de noviembre, el riesgo país podría aumentar ante la incertidumbre.

“Hay que reconocer que en estos momentos el riesgos país medido por el EMBI está en su nivel más bajo de 2.38, lo cual es bastante bueno, en cuanto a la percepción de riesgo que tiene el país, sin embargo, hay que reconocer que estamos viviendo ya de manera exacerbada una manera de incertidumbre provocada por el tema del resultado de las elecciones generales del 30 de noviembre”, dijo Herrera.

(Leer) Riesgo País de Honduras cae a diciembre, pero entorno postelectoral mantiene incertidumbre

Agregó que la situación acentúa el tema de la confianza de los inversionistas, “afecta trascendentalmente a los inversionistas y entonces todo está en pausa, los inversionistas para las inversiones, la gente deja de comprar en las tiendas, los negocios, sobre todo los pymes que se habían preparado para la ventas no han alcanzado los niveles que siempre han tenido y eso es una crisis que afecta a las empresas sobre todo las pequeñas y medianas y afecta al hondureño en general”, dijo.

En tal sentido, “mientras no se resuelva esta situación político electoral que nos aqueja, difícilmente podemos hablar de confianza porque la incertidumbre está a su nivel máximo».

«Tenemos que esperar a que esto se resuelva de una vez, que a partir del 30 de diciembre sepamos quien va a ser el presidente de la república y que los gabinetes en las sombras, que están ya listos para trabajar en los temas que son importantes para el país, podamos sentarnos a trabajar la empresa privada, la sociedad, la academia y los nuevos equipos económicos del candidato que resulte ganador para que podamos vivir esta transición para ponernos a trabajar”, señaló. VC