Riesgo País de Honduras cae a diciembre, pero entorno postelectoral mantiene incertidumbre

Tegucigalpa – El Índice de Riesgo País de Honduras pasó de 2.99 a 2.38, en los últimos tres meses de acuerdo con el Emerging Markets Bond Index (EMBI), que reporta que todos los países de la región de América Central muestran una reducción en el índice respecto al 15 de diciembre del 2024.

En la región, Honduras ocupa el segundo lugar del índice de riesgo, es un indicador que mide qué tan riesgoso es prestar o invertir dinero en un país. En Centroamérica, El Salvador y Honduras son los países con un mayor índice de riesgo país; 3.28 y 2.38, respectivamente, según el análisis realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en su boletín económico de diciembre.

“En el caso de Honduras se observa una reducción de 1.45 puntos manteniéndose un diferencial notable frente a sus pares, reflejando que los mercados financieros aún valoran con cautela la evolución de la gobernanza, la institucionalidad y la consolidación fiscal a mediano plazo”, señaló Lester Amador, oficial de política económica del Cohep. Tras las elecciones, esta reducción se acentuó al pasar de 2.83 a 2.38 puntos.

(Leer) Las tensiones políticas impactan la actividad económica de Honduras

Pese a esta mejora en la imagen del país a nivel internacional, el Cohep observa que al 15 de diciembre, el entorno postelectoral mantiene elevados niveles de incertidumbre, “lo que sigue deteriorando el clima de inversión y elevando la percepción de riesgo, con efectos adversos sobre la confianza de empresas e inversionistas y retrasa decisiones clave para el crecimiento”.

A nivel nacional, los créditos bancarios para sector privado reportan un aumento del 4 % interanual, no obstante, el oficial de política económica advirtió que el dato positivo convive con una señal de alerta, pues el crédito al sector industrial cayó 17 % en nuevos desembolsos.

Este aspecto, dijo Amador, refleja cautela, menor inversión productiva y pérdida de dinamismo en uno de los motores del empleo formal. VC