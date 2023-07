Richard Gere testificará en el juicio contra Salvini por bloquear desembarco de migrantes

Roma- El actor estadounidense Richard Gere testificará el próximo 6 de octubre en el juicio contra el político italiano Matteo Salvini, imputado por bloquear en 2019, cuando era ministro del Interior, el desembarco de inmigrantes salvados por el barco de la ONG española Open Arms en el Mediterráneo.

El Tribunal de Palermo (isla de Sicilia), que instruye el proceso, llamó hoy a declarar al actor, tal y como se había solicitado en la anterior audiencia del 9 de junio, confirmaron a EFE fuentes del juicio.

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno, es juzgado en la capital siciliana por impedir durante unos 20 días, en agosto de 2019, el desembarco de 163 inmigrantes recatados por Open Arms en el Mediterráneo, en el marco de su política de «puertos cerrados».

Gere fue testigo de la situación que se vivía a bordo de la nave de rescate, ya que el 9 de agosto de aquel año llevó víveres al barco, una intervención recordada por el fundador de la ONG, Oscar Camps, en la anterior vista.

«Me llamó para preguntar qué podía hacer, le dije que se reuniera conmigo en Fiumicino y que fuéramos juntos a Lampedusa», explicó Camps entonces, relatando que el actor «se encargó de comprar fruta y verdura y alquilar un barco para llevar lo que se había comprado».

«La gente llevaba demasiados días en el mar con enfermedades infecciosas, sarna; la falta de agua no ayudaba a esta situación y el médico ya no podía más… Había mucha tensión a bordo, faltaba de todo, tuvimos que hacer muchos viajes para traer agua y medicinas y la situación física y psicológica no era fácil», rememoró Camps.

La situación se desbloqueó gracias a la intervención del Tribunal Administrativo del Lacio, que permitió el desembarco en la isla de Lampedusa por la situación a bordo tras veinte días de bloqueo.

Salvini, acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder, alegó por su parte que la embarcación humanitaria «fue asistida en todos los modos» y denunció que el objetivo de la ONG era forzar a Italia a aceptar a los inmigrantes.

«Lo ONG había rechazado indignamente las ayudas y los puertos de Malta y España a costa de aumentar los días de navegación. El objetivo era solo desembarcar en Italia», dijo en una nota. EFE

(ir)