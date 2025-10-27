Richard Gere: «Sin pueblos indígenas y sin selva, no hay vida»

Londres.- «Sin pueblos indígenas y sin selva, no hay vida», afirmó el actor y activista estadounidense Richard Gere este lunes en Londres durante la presentación del informe ‘Resistir para existir’ de la organización de derechos humanos Survival.

La organización británica Survival junto a Gere, de 76 años, denunciaron hoy en la capital británica, en conferencia de prensa, la preocupante situación de las poblaciones indígenas en aislamiento, algunas en peligro de extinción.

«Esto no es una broma, esto es serio. Esto son personas, cultura, es nuestro planeta el que está siendo destruido (…) sin los indígenas y sin la selva no hay vida», expresó Gere en la comparecencia ante los medios de comunicación en la que se encontraban líderes indígenas de varias tribus de Brasil y de Perú.

Existen casi doscientos pueblos indígenas -196- en aislamiento, principalmente en América del Sur y la región de Asia-Pacífico, de los cuales la mitad podrían desaparecer en la próxima década si no se detiene tanto la invasión de sus territorios y actividades extractivas en ellos, según el pormenorizado informe.

«Las conclusiones de este informe y el peligro que estamos viendo es que muchas de estas comunidades en diez años habrán desaparecido», afirmó Gere.

«Hablamos de especies de animales que se extinguirán en la próxima década, pero raramente hablamos de toda una comunidad de personas desaparecen en este planeta», concluyó el actor de ‘Pretty Woman’.

Acciones como la tala de árboles, ganadería o extracción de la extracción minera y petrolera ponen en amenaza al 96% de estos pueblos indígenas en aislamiento, de acuerdo con el informe.

De estas, las más dañinas son: la tala, que pone en riesgo al 65% de los grupos, seguido después de la minería (40%) y le sucede después la agroindustria con un 20 %, a tenor de la extensa información recabada por los expertos.

«La dignidad de la cultura está muy conectada al territorio, si te deshaces del territorio es muy sencillo destruirlos. Si les despojas de la tierra, la cultura, la lengua, trajes, espíritu… en poco tiempo se ha terminado todo. Merecen mucho más que todo esto.» denunció Gere.

Además de las distintas industrias, a juicio del actor de los factores que ponen en riesgo a estas poblaciones autosuficientes son los misioneros en su intención de evangelizar o ‘influencers’ quienes «arriesgan la vida de ellos por la simple obtención de me gustas y seguidores, lo que es realmente repugnante», afirmó.

«Si les dejamos su propio espacio para vivir y prosperar en sus propios territorios y leyes… es muy simple. En paz y en sus territorios. Es lo que queremos para ellos. Queremos protegerlos, sólo como nosotros. Hacer algo importante para nuestro mundo.» finalizó. EFE/ir