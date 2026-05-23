Ricardo Llorca lamenta el desprecio al minismalimo «porque en España no se ha avanzado»

El compositor Ricardo Llorca presentará el 2 de junio en la Residencia de Estudiantes la grabación de su «Oficio de Caminantes», oratorio sobre el Camino de Santiago y ha lamentado en entrevista con EFE el desprecio al minimalismo en España, «en donde siguen bastante atrasados en esto; no parece que hayan avanzado mucho en los últimos 60 años».

Después de 37 años trabajando en Nueva York, el compositor presentará «Oficio de Caminantes», el oratorio que le encargó la Catedral de Santiago en 2020 y que se estrenó en 2023 en el Auditorio de Galicia con la Orquesta Real Filharmonia, dirigidos por Alexis Soriano.

Ricardo Llorca ha explicado que los textos empleados para su oratorio han salido del Codex Calixtinus, de los Santos Padres, y de una hermana de su padre: «La peregrina Concha Llorca Zaragoza, que dejó escritos unos diarios en los que describe cómo fue su largo caminar hasta Santiago y las dificultades que tuvo que atravesar».

La vida rural

«Hablamos de una mujer andando sola por los pueblos de España en los años 60; en estos diarios mi tía no solo describe sus sentimientos religiosos, sino que también habla con bastante exactitud cómo era la vida rural en la España de la época», ha matizado.

Sobre la trascendencia del Camino, el compositor ha señalado: «He intentado acercarme al misticismo a través de mi música, aunque siempre desde un punto de vista contemporáneo e intentando no caer en los clichés».

«En algunos momentos intento recrear las músicas medievales que, supuestamente, cantaban e interpretaban los peregrinos en su ruta hasta Santiago; también uso las sonoridades de carácter oriental del primer cristianismo, más concretamente de los cantos de la Iglesia Maronita», ha explicado, para añadir:

«Además, me he inspirado en los Cantares de Batre levantinos, cantos labriegos de inspiración oriental y ligados a las faenas de labrar, segar o recolectar, que se han transmitido de generación en generación y que, estoy seguro, son cercanos a la músicas populares pre-gregorianas que se interpretaban en la España cristiana inicial».

Música y Espiritualidad

Sobre la espiritualidad de la música ha matizado: «Depende de lo que se entienda por espiritual, o por místico o emocional; cada individuo tiene su propia manera de entender la espiritualidad; hay muchas personas que dicen que algo tan prosaico como la música de Puccini les ‘transporta a los cielos’, y hasta hablan de ‘éxtasis místicos’ cuando escuchan ‘In Questa Reggia’ de ‘Turandot’, y estamos hablando de algo tan poco espiritual como una reina china que corta las cabezas de sus pretendientes».

De si sus 37 años en Nueva York se presentaron determinantes para su música ha respondido que «absolutamente». Y ha recordado: «Empecé mis estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en donde la composición se daba de una manera muy sectaria y en donde no se admitía más estilo que el de los profesores del Centro. Si no hacías una música de ‘vanguardia’, no se te consideraba».

«Yo estudiaba en el Real Conservatorio durante el día y por las noches tocaba en el ‘Rock Ola’ con grupos de ‘la Movida’, y era muy amigo de Carlos García Berlanga y de Bernardo Bonezzi, entre otro. Y aquello no ayudó mucho a que se me tomara en serio, ya que la ‘música comercial’, como la llamaban ellos, era pecado, y faltó poco para que mis profesores me mandaran pedir perdón delante de la estatua de San Luis de Pablo».

Compositores norteamericanos

«Casi todos los compositores norteamericanos que conocí en Nueva York -John Corigliano, David Diamond, Milton Babbit, Philip Glass, Tania León, John Adams,….- no eran así; la mayoría eran personas muy asequibles, grandes conversadores, tenían un interés genuino hacia todo lo que les rodea y una actitud muy positiva ante la vida».

«Milton Babbit era uno de los compositores más simpáticos y más abiertos que he conocido; le interesaba todo y todo te lo preguntaba y te sentías muy a gusto con él desde el primer momento a pesar de ser uno de los compositores más prestigiosos de los Estados Unidos. Yo le comentaba mis dudas sobre el dodecafonismo y él discutía conmigo, pero siempre desde el respeto y desde la comprensión», ha concluido.