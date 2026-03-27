Revocan sobreseimiento definitivo a funcionario del INA por perjudicar comunidad garífuna

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones de lo Penal revocó la medida de sobreseimiento definitivo a un funcionario del Instituto Nacional Agrario (INA) por otorgar de manera irregular una propiedad de la comunidad garífuna.

El imputado responde al nombre de Dennis Rolando Velásquez Arriaga, acusado de la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Las investigaciones detallan que las tierras se ubican en Tela, Atlántida, y pertenecen legalmente a la comunidad garífuna de Tornabé. Sin embargo, la zona afectada forma parte del Parque Nacional Jeannette Kawas, donde actualmente se realiza la siembra de palma africana.

Entre las anomalías detectadas se encuentran omisiones en la verificación de requisitos técnicos e inconsistencias en los documentos de respaldo para la titulación.

Según el ente acusador del Estado, el imputado participó en la adjudicación de un título de propiedad de aproximadamente 64 mil 737 manzanas de tierra en una zona protegida y de carácter comunal.

El tribunal de alzada determinó que la decisión del juzgado de primera instancia carecía de valor ante la evidencia presentada, permitiendo que la causa penal contra el exjefe de catastro del INA. AG