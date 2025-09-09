Revocan amnistía política a exgerente regional de BANADESA en Yoro

Tegucigalpa– Por primera vez se revocó la aplicación de la amnistía política que había sido otorgada a Ángel Danilo Estrada Zelaya quien deberá presentarse a los Juzgados en materia de Corrupción por supuestos delitos de fraude contra el Estado en 2010.

En esta administración, se le otorgó la amnistía política ya que adujo que fue víctima de persecución política por parte del gobierno anterior.

La revocación de la amnistía fue por declarar a lugar un recurso interpuesto por el Ministerio Público.

Sin embargo, en 2010, un tribunal de justicia del departamento de Yoro dictó un auto de prisión a tres empleados del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), acusados por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos y extorsión.

Los acusados son Ángel Danilo Estrada Zelaya, gerente regional del banco BANADESA en Yoro, Jairo Noel Alemán, contador, y Siria Marely Méndez, analista de crédito

“Luego que la fiscalía contra la Corrupción presentara todas las pruebas pertinentes, el juzgado penal del municipio de Yoro, dictó auto de formal prisión” a los implicados, quienes se defenderan en libertad.

El tribunal ordenó la suspensión de las funciones de los imputados, a quienes les prohibió salir del país y presentarse una vez por semana a los juzgados en el departamento de Yoro.

Las investigaciones

Uno de los documentos en contra de los imputados “es una auditoría que el Banco efectuó y en la que se refleja que los imputados supuestamente se quedaron con cuatro millones de lempiras”.

Consultada por la forma de actuar de los funcionarios explicó que “cuando llegaban al banco los clientes a pagar las cuotas de los préstamos los ahora imputados no entregaban el dinero al Banco sino que se quedaban con el dinero”.

En otros casos, cuando personas “iban a solicitar préstamos, los ahora imputados llenaban todos los requisitos y posteriormente les denegaban el préstamo, no obstante esa misma documentación era utilizada para ellos mismos sacar préstamos y decir que otras personas habían obtenido préstamos del banco, lo que era falso”.

Según el informe de auditoría los acusados venían operando desde hace mucho tiempo atrás. IR