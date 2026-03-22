Revive debate sobre tenencias de perros pitbull tras muerte de mujer mordida por tres caninos

Tegucigalpa – La madrugada de este domingo murió en la ciudad de La Ceiba, Doris Aleida Fuentes Villatoro, de 55 años, quien hace una semana fue mordida por tres perros de la raza pitbull.

– Los perros pitbull se caracterizan por poseer musculatura fuerte, cabeza ancha y mandíbulas potentes.

Lo anterior revivió el debate de la tenencia de este tipo de perros considerados agresivos.

La muerte se confirmó luego de que la fémina permaneciera en estado delicado tras haber sido atacada por tres perros de raza pitbull en la residencial Atlante, en La Ceiba, Atlántida.

El hecho se registró la tarde del martes, cuando la mujer ingresó a una vivienda donde se encontraban los animales, los cuales reaccionaron al percatarse de su presencia y la atacaron, causándole graves lesiones.

Tras el incidente, la fémina fue auxiliada por personas en el lugar y trasladada a un centro asistencial, donde permanecía bajo atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento en las últimas horas.

El desenvolvimiento de este caso provocó que se reviviera el debate sobre tenencia de perros pitbull.

Cabe señalar que en el pasado ya se ha buscado regular la tenencia de perros pitbull, pero todavía no se establece una normativa al respecto.

Aunque cargan con un estigma de peligrosidad, expertos señalan que su comportamiento depende en gran medida de la crianza y educación recibida.

No obstante en Honduras este tipo de perros ha acabado con la vida de varias personas, entre ellos niños y ancianos. (RO)