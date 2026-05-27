Revista hondureña Contracultura, Premio Rey de España, reivindica el papel frente a la IA

Tegucigalpa – El hondureño Persy Cabrera, editor de la revista Contracultura del medio digital Contracorriente y que recibirá el Premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría cultural, considera este galardón un respaldo al salto del proyecto al papel en plena era de la inteligencia artificial, con una propuesta crítica y diversa que busca dar visibilidad a Centroamérica.

«Realmente es un gran respaldo y una gran alegría ver (premiado) este trabajo que nos ha llevado muchos años», dijo Cabrera a EFE en Tegucigalpa, donde desde 2024 trabaja con Contracorriente, un medio alternativo que nació en 2017.

El primer número de la revista Contracultura fue editado en julio de 2025 y en el primer concurso en el que Cabrera decidió participar resultó galardonado con el Premio Rey de España en la categoría Cultural, en la que competían 33 propuestas.

Cabrera indicó que «fue un gran esfuerzo llevarlo al papel» y que el hecho de que «se valore y se premie esta revista nos da un espaldarazo de ellos», del jurado de los galardones, que son organizados anualmente por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Con un diseño con predominio del blanco y el negro, la revista tiene un alcance geográfico que abarca principalmente a Honduras, pero participa en alianzas periodísticas de Centroamérica y América del Sur.

Según explicó Cabrera, Contracultura venía difundiendo sus trabajos en Contracorriente de manera digital, «haciendo publicaciones de audiencia, de cuentos, poemas y cómics», hasta que en 2024 decidieron entrar al proyecto impreso con textos que se complementaran y que fuera una ventana cultural en Centroamérica.

Un «acto casi de rebeldía»

«Es un acto casi de rebeldía en estos tiempos, no solo por la inteligencia artificial, que es un factor que está moviendo al mundo actualmente en muchos aspectos y cómo funciona la sociedad», indicó Cabrera.

En su opinión, en Honduras, pese a lo difícil que resulta publicar una obra de manera independiente, se siguen produciendo y comprando libros, y hay «un gran mercado» para los impresos.

La IA «nos ha orillado más a eso, a estar más digitalizados, a preguntarle todo, a tener menos cuestiones táctiles en el sentido del papel en nuestras manos», subrayó Cabrera, quien calificó como «un acto de rebeldía» que Contracultura haya saltado de lo digital al papel.

«No sería muy contracultura (…) no haber hecho este acto de vamos a imprimir en papel», y también «hay un aspecto romántico dentro de todo este acto que nos llena de alegría, incluso de amor, saber que esta revista está en la mesa de alguien, en alguna casa, que está en la librería de alguien», argumentó.

Cabrera considera que muchos temas de Centroamérica han sido «invisibilizados» o el mundo solo vuelve a ver hacia esta región «cuando ocurren noticias negativas, para hablar de autoritarismo, de violencia», pese a que también hay cosas buenas que merecen ser destacadas.

Contracultura «intenta también ser una ventana que cuenta desde el dolor, desde el exilio, pero también cuenta desde lo bello, desde lo bonito, desde las experiencias muy humanas, desde el lente de un fotógrafo, de la mente de un escritor, desde el libro de historia, desde la poesía, contar qué hacen, qué piensan las personas en Centroamérica», recalcó.

El jurado que calificó el trabajo de Contracultura coincidió en poner en valor la decisión de publicar en un formato, el papel, denostado en la era de la IA y alabó la diversidad de temas y expresiones artísticas de la publicación.

El rey Felipe VI presidirá el próximo 22 de junio la 43 edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), y que serán entregados en un acto en la Casa de América, en Madrid. JS