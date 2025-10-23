Revista Diplomacia divulga artículo de embajador Marlon Reyes

Tegucigalpa – La revista Diplomacia, una prestigiosa publicación especializada española, publicó un artículo de siete páginas escrito por el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé Reyes.

Adicionalmente le dedicó su portada al embajador hondureño, esta es la primera vez que un embajador centroamericano ocupa este encabezado.

En su artículo, el embajador Reyes destacó las relaciones bilaterales entre Honduras y España.

Señaló que es una relación basada en el respeto, la cooperación y la solidaridad.

También informó sobre el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible, el cual fue firmado por los cancilleres de Honduras y España.

Destacó que gracias al convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Honduras y la Fundación Carolina, 25 jóvenes hondureños cursan maestrías en 12 universidades españolas.

En otro enunciado subrayó que Honduras ha fortalecido su marco regulatorio, simplificando trámites y diseñando incentivos fiscales y financieros para atraer capital extranjero.

Finalmente el embajador hondureño publicó que la labor diplomática de Honduras en España refleja el compromiso del país con el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. (RO)