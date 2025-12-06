Revisión interna de PL revela inflación de 26 mil votos a favor del PN, reclama Nasralla

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, señaló que una revisión interna revela inflación de votos al Partido Nacional y restas indebidas al Partido Liberal, con lo que se “revierte la supuesta ventaja publicada provisionalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

De acuerdo a las declaraciones de Nasralla, en solo 136 mesas revisadas de las actas con inconsistencias, se detectó una inflación de 26 mil 994 votos a favor del Partido Nacional y 1 mil 860 votos restados al Partido Liberal.

“Esta primera auditoría abarca solo 96 mesas de las 2,850 que deberán revisarse en los próximos días, pero aun así los hallazgos son contundentes, verificables y de alto impacto”, reclamó el PL.

El candidato del PL, Salvador Nasralla denuncia “picardías” de la empresa ASD en la transmisión de votos. #ProcesoDigital pic.twitter.com/7XtdB5uyLg — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 6, 2025

El PL detalló que la revisión interna de las primeras 96 actas oficiales revelan que el sistema refleja 34 mil 206 votos para el Partido Nacional, pero las actas físicas oficiales muestran solo 7 mil 212 votos válidos lo que representa una inflación de 26 mil 994 votos que deberán ser corregidos administrativamente.

Además, la auditoría interna encontró más de 40 actas oficiales donde el sistema del CNE acredita solo 1 mil 312 votos al Partido Liberal aunque el acta física demuestra 3 mil 172 votos reales.

Esto implica 1 mil 860 votos restados indebidamente, afectando directamente el resultado del candidato liberal, de acuerdo a la denuncia.

Los del PL identificaron aproximadamente 400 actas oficiales del departamento de Cortés clasificadas como “contingencia 1”, fueron entregadas, están en físico y contienen votos válidos y pese a que representan alrededor de 25 mil votos a favor de Nasralla han sido incorporados al sistema del CNE.

“Con base en actas oficiales revisadas internamente, se revierte totalmente la ventaja provisional que muestra el Partido Nacional. Esa ventaja no refleja la realidad del voto en las urnas”, reclama el presidenciable del PL. VC