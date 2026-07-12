Revisión del programa monetario: inflación al alza y remesas resilientes marcan el escenario

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, señaló que existe alta expectativa entre los agentes económicos ante la próxima revisión del programa monetario del Banco Central de Honduras (BCH), especialmente por el comportamiento reciente de la inflación, que ha sido impactada por factores externos.

Hernández explicó que desde marzo de 2026, con el recrudecimiento de conflictos bélicos en Medio Oriente, se ha registrado un incremento sostenido en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Este fenómeno ha generado presiones inflacionarias en Honduras, reflejadas en una tasa interanual que ya supera el 6 % al cierre de mayo, por encima del rango previsto originalmente por el BCH, que estimaba una inflación del 4 % ± 1, es decir, sin sobrepasar el 5 %.

El economista detalló que el alza en los combustibles impacta directamente en los costos de transporte, tanto de personas como de mercancías, lo que encarece la cadena de distribución de bienes.

A lo anterior se suma un segundo efecto estructural: la alta dependencia de Honduras de los combustibles fósiles para la generación de energía. En consecuencia, el aumento en los precios del petróleo también eleva los costos de producción energética, que terminan trasladándose a los precios finales de bienes y servicios.

“Todo esto se traduce en presiones generalizadas sobre el nivel de precios que hemos venido observando desde marzo y que se han intensificado en abril y mayo”, indicó Hernández, quien considera clave analizar cómo estos factores serán incorporados en las nuevas proyecciones del BCH dentro del programa monetario.

En contraste, el comportamiento de las remesas familiares ha sido más favorable de lo previsto. A pesar de las expectativas de una posible caída debido a políticas migratorias más restrictivas en Estados Unidos y la imposición de impuestos a los envíos, Hernández destacó que los flujos se han mantenido estables.

Según detalló, durante el primer semestre de 2026 Honduras ha recibido en promedio cerca de mil millones de dólares mensuales en remesas, lo que permitiría cerrar el año con cifras similares a las de 2025, cuando el país captó alrededor de 12,200 millones de dólares.

El economista concluyó que, aunque el entorno externo sigue generando incertidumbre, el dinamismo de las remesas continúa siendo un soporte clave para la economía hondureña, en medio de un escenario inflacionario que podría obligar a ajustes en la política monetaria. JS